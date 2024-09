Domenico Tedesco haalt er plots een opvallende naam bij op training van Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels bereiden zich momenteel voor op de komende Nations League-wedstrijden. Op woensdag was er een opmerkelijk nieuw gezicht op training.

De Rode Duivels spelen binnenkort twee Nations League-wedstrijden. De nationale ploeg bereidt zich op dit moment voor op de duels.

Op woensdag was er plots een opvallende aanwezige op de training. Matte Smets trainde mee met de Rode Duivels. Hij was op het trainingsveld de vervanger van Koni De Winter.

Smets werd door Gill Swerts opgeroepen voor de beloften die op 10 september een kwalificatiewedstrijd spelen voor het EK U21 dat volgend jaar zal doorgaan. De verdediger van KRC Genk trainde gewoon mee en werd dus nog niet bij de groep genomen.

De Rode Duivels vertrekken op donderdag naar Hongarije. Daar nemen ze het in Debrecen op tegen Israël. Vanwege het conflict Israël-Palestina was er geen mogelijkheid om de wedstrijd in België te laten doorgaan.