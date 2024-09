Leander Dendoncker maakt comeback als Anderlecht-speler in verloren oefenduel tegen KV Mechelen: Brian Riemer was er wel niet bij om het te zien...

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht speelde donderdag een oefenwedstrijd tegen KV Mechelen. Leander Dendoncker maakte zijn eerste minuten voor paars-wit na zijn terugkeer, maar er werd wel met 1-2 verloren van de Kakkers.

Door de interlandbreak ligt de competitie een weekend stil. Dat weerhoudt heel wat clubs er niet van om de fitheid op peil te houden door een oefenwedstrijd te spelen.

Op donderdag speelden Anderlecht en KV Mechelen tegen elkaar. De wedstrijd vond achter gesloten deuren plaats.

Schoofs kon Malinwa na bijna 20 minuten spelen op voorsprong zetten. Enkele minuten later was het Vazquez die vanop de stip gelijkmaakte.

Kort na de pauze was het uiteindelijk Hairemans die het leer tegen de touwen kon koppen, op aangeven van Dahl. Zo werd de wedstrijd uiteindelijk ook beslist, 1-2 voor KV Mechelen.

Leander Dendoncker maakte overigens zijn eerste minuten voor paars-wit en kon meteen wat indruk maken en mocht 60 minuten op het veld staan.

Coach Brian Riemer was er echter niet bij om het te zien. Hij geniet van enkele dagen vakantie, weet Het Laatste Nieuws. Assistent-coach Jan Michaelsen nam even over.

Opstelling Anderlecht: Kikkenborg, Foket, Lapage, Wola-Wetshay, N’Diaye, Dendoncker (64' Munck), Vergeylen, Degreef, Diallo (64' Goto), Vázquez, Amuzu (46' Seke)

Opstelling KV Mechelen:

De aftrap is gegeven ⚽️

Met deze ploeg oefenen we achter gesloten deuren tegen Anderlecht 💪#andkvm #mijnclubonzedroom pic.twitter.com/ufDgOAeFP5 — KV Mechelen (@kvmechelen) September 5, 2024