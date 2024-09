De miserie is nog lang niet voorbij: Brian Riemer komt met zéér slecht nieuws over Jan Vertonghen

Jan Vertonghen zit met een lastige blessure aan de achillespezen. De verdediger zal volgens Anderlecht-coach Brian Riemer nog wel een tijdje aan de kant zitten.

Jan Vertonghen is ondertussen al een vijftal weken geblesseerd. De verdediger heeft last van zijn achillespezen en het lijkt niet snel beter te worden.

Het werd al duidelijk dat hij er niet bij zou zijn tegen KVC Westerlo dit weekend, maar coach Brian Riemer kwam met nog slechter nieuws voor de Anderlecht-fans.

"Jan is geblesseerd, het duurt langer dan we eerst dachten. Hij zal out zijn voor de komende periode. Hij is ten vroegste na de volgende interlandbreak terug, maar het kan zelfs langer zijn. Het is een blessure die tijd vergt", klonk het bij Riemer.

De laatste paar wedstrijden waren het steeds Zanka en Simic die centraal achteraan mochten plaatsnemen. De Deense coach legt uit hoe hij het nu moet gaan oplossen.

"Dendoncker is een optie en Zanka is 34, we moeten ook zorgen dat die niet geblesseerd geraakt. Simic is 19 en moet ik ook beschermen."

"En we hebben nog kleine issues na de interlandperiode, met spelers die wat vermoeid zijn", gaat hij verder. Angulo werd voor de eerste keer opgeroepen. Stroeykens en Sardella reisden helemaal terug van Kazachstan."