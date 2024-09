Sportief directeur Benjamin Ehresmann evalueert de zomermercato van Beerschot: "Dat was broodnodig"

Beerschot begon bijzonder moeilijk aan het nieuwe seizoen. Deze zomer werd nog versterking gehaald, en daarmee hoopt de club nu beter te doen.

Beerschot staat momenteel alleen laatste in de Jupiler Pro League en kon zijn seizoen moeilijk nog slechter starten. Maar het is nooit te laat om een inhaalrace te starten.

Tijdens de interlandbreak kon de ploeg zich nog versterken op enkele posities waar dat nodig was. Benjamin Ehresmann, sportief directeur van Beerschot, laat zich uit over de zomermercato.

Beerschot haalde deze zomer maar liefst 13 nieuwe spelers. "Van die dertien kenden we er natuurlijk al twee. Dean Huiberts en D’Margio Wright-Phillips speelden hier vorig jaar ook al op huurbasis", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

"Maar ja, we hebben heel wat nieuwe jongens gehaald. Als je jeugdspeler Oscar Vargas meerekent, hebben we zelfs veertien nieuwe spelers. Maar dat was broodnodig. Want we misten diepte in onze selectie. Ik ben best tevreden, ja. We hebben bijna alle spelers aangetrokken die we wilden aantrekken", besluit Ehresmann.