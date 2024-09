Anderlecht-speler krijgt dramatisch nieuws te horen na match: "Geen zorgen, ik ga je pakken"

Het was niet de fijnste avond voor Francis Amuzu. De winger van Anderlecht kon het verschil niet maken tegen Westerlo en was nogal ongelukkig in zijn acties. Na de match werd ook duidelijk dat hij thuis ongewenst bezoek had gekregen.

Om 2u vannacht deelde hij op Instagram een bericht dat er bij hem ingebroken was. De boodschap aan de boosdoeners was duidelijk: "Degene die vandaag in mijn appartement heeft ingebroken, ik ga je pakken, geen zorgen." Het misdrijf werd dus waarschijnlijk gepleegd tijdens de wedstrijd. In Engeland maken misdadigers vaak gebruik van de afwezigheid van spelers tijdens wedstrijden om hun huizen binnen te dringen. Jan Vertonghen had hetzelfde meegemaakt tijdens de Leipzig - Tottenham-wedstrijd, terwijl zijn familie thuis was. Geen leuke herinnering voor de recordinternational. Amuzu zijn Instagram-post illustreerde zijn woede. Zijn vrouw is meestal ook mee naar zijn matchen en was dus waarschijnlijk niet thuis. © Instagram Francis Amuzu