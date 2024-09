Jean-François Gillet geeft zijn ongezouten mening over de keuze van Ivan Leko om Arnaud Bodart op de bank te laten

Standard zit met een doelmannenkwestie. Arnaud Bodart heeft zijn transfer niet gemaakt, terwijl Matthieu Epolo zich de voorbije weken een uitstekende vervanger heeft getoond. Al ziet Jean-François Gillet het probleem (nog) niet.

Het leek een uitgemaakte zaak dat Arnaud Bodart afgelopen zomer zou vertrekken. AS Roma en enkele Franse eersteklassers waren concreet, maar de doelman geraakte uiteindelijk niet weg.

Enig probleem: Ivan Leko koos bij de start van het seizoen resoluut voor Matthieu Epolo als nummer één. Maar ondertussen zit Bodart wel op de bank.

© photonews

"De situatie is héél duidelijk", steunt Jean-François Gillet de keuze van Ivan Leko in Sudpresse. "Bodart liet duidelijk weten dat hij wou vertrekken en we hebben niet op een transfer gewacht om een opvolger aan te stellen."

Het moet eveneens gezegd: Epolo doet het goed tussen de Luikse palen. "Een mindere prestatie zal overigens ook niets aan de situatie veranderen. Het heeft geen zin om een polemiek te maken."

Arnaud Bodart of Matthieu Epolo?

"Ik besef dat er in de loop van het seizoen stemmen zullen opgaan om Bodart opnieuw te laten spelen", besluit de keeperstrainer van De Rouches. "Maar ik zie het probleem niet. Het is net een voordeel dat we over twee sterke spelers voor één positie beschikken."