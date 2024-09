Zetterberg zette voor de fans zijn gevoelens opzij: "Het litteken is nog steeds niet geheeld"

De grootste ster van Anderlecht stond dinsdag voor de start van de wedstrijd op het veld: Pär Zetterberg. Voor Mister Z stond iedereen op de banken en werd er vuurwerk afgestoken. Dat was voor de rest van de match niet meer te zien.

Pär Zetterberg, oud-speler en icoon van Anderlecht, was dinsdagavond terug in het Astridpark voor het eerst sinds zijn vertrek in maart 2020. Hij gaf de aftrap van de wedstrijd tegen Genk, maar de nederlaag en vooral de manier waarop deed hem pijn.

"Genk heeft een geweldige ploeg, met een prachtig evenwicht tussen ervaring en jong talent. Zonder Coosemans was het 0-3 of 0-4 bij rust geweest," zei hij bij Sudpresse. Zetterberg hoopt dat Anderlecht zich dit seizoen kan herpakken, maar erkent dat het niet gemakkelijk zal zijn, zeker met de afwezigheden van Vertonghen en Hazard.

Zetterberg werd hartelijk onthaald door de fans en gaf aan dat dit een belangrijke reden was voor zijn terugkeer. "De wonde van mijn vertrek vier jaar geleden is nog niet geheeld, maar het deed me veel plezier om terug te zijn. Het welkom van de supporters was ongelooflijk, ik had niet verwacht dat het zo intens zou zijn. Ik ben voor hen teruggekomen," aldus Zetterberg.

De Zweed, die zes keer Belgisch kampioen werd en twee keer de Gouden Schoen won, maakt kans om opgenomen te worden in de "Hall of Fame" van de Pro League, een eerbetoon aan de grootste spelers in de Belgische competitie.

"Het is een eer om genoemd te worden voor de Hall of Fame. Dit is voor spelers die echt een stempel hebben gedrukt op het Belgische voetbal, en ik denk dat ik daar bij hoor," zei Zetterberg. "Ik zal nooit vergeten wat de familie Vanden Stock voor mij en voor Anderlecht heeft gedaan."