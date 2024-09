Hein Vanhaezebrouck antwoordt duidelijk op degenen die hem naar Anderlecht sturen om Riemer te vervangen

Hein Vanhaezebrouck is een ervaren trainer die vrij is. Zijn naam is onlangs genoemd als mogelijke opvolger van Brian Riemer bij Anderlecht, maar hij sluit die optie duidelijk af.

Het gerucht was meer een vaag idee dan iets concreets, en nu is het duidelijk van tafel. Hein Vanhaezebrouck keert niet terug naar RSC Anderlecht. Tijdens zijn verschijning in het programma MIDMID wees hij deze mogelijkheid resoluut van de hand.

"Is het een optie voor mij? Zeker niet in de huidige situatie. Het is jammer dat de club werd verkocht bij mijn aankomst. Als ze twee jaar langer hadden gewacht, hadden we grote dingen kunnen bereiken, daar ben ik bijna zeker van," verklaarde Vanhaezebrouck.

De laatste titel van RSC Anderlecht dateert uit 2017, dus het was geen verre herinnering toen Vanhaezebrouck aan het roer stond. "En zes jaar na mijn vertrek hebben ze nog steeds geen enkele titel gewonnen," merkte de voormalige coach van KAA Gent op.

"Ze hebben zelfs meerdere seizoenen gespeeld zonder Europees voetbal. En ik werd ontslagen terwijl we derde of vierde stonden," betreurt Vanhaezebrouck, die weinig positieve herinneringen overhield aan zijn tijd bij paars-wit.

In plaats van Vanhaezebrouck worden nu trainers als Mark Van Bommel, Kasper Hjulmand en Karel Geraerts genoemd als mogelijke opvolgers. Ondertussen heeft David Hubert de interim-coachpositie op zich genomen.