Steuckers vertelt waarom hij Genk verkoos boven buitenlandse opties

Jarne Steuckers (22) keerde zeven jaar na zijn vertrek terug bij KRC Genk, waar hij in de jeugd speelde. Ondanks zijn tijd weg van de club voelde het vertrouwd aan bij zijn terugkeer.

“Tijdens de voorbereiding verbleven we meestal op de academie, die is amper veranderd. Ik zag ook nog veel vertrouwde gezichten, en ik kende Bryan Heynen al, omdat zijn broer bij mij in de klas zat", zegt Steuckers in HBvL.

Zijn verleden bij Genk zorgde niet voor negatieve gevoelens. “Ik denk niet dat je jeugd- en profvoetbal met elkaar mag vergelijken. Mijn vertrek was misschien wel het beste wat me kon overkomen,” voegt hij eraan toe.

Na zijn tijd bij MVV Maastricht bloeide Steuckers op onder Thorsten Fink bij Sint-Truiden. “Hij kwam op het juiste moment. Hij gaf als aanvaller veel vrijheid, zolang de posities bij balverlies ingevuld waren. Dat paste perfect bij mij", vertelt Steuckers. Zijn groei kwam mede doordat hij fysiek sterker werd na blessures. “Ik heb lang last gehad van beide schenen, maar dankzij krachttraining, ook nu nog met Goran Kontic, ben ik volledig blessurevrij."

De aanwezigheid van Fink en Kontic bij Genk was niet de enige reden voor zijn terugkeer, maar het hielp. “De coach stuurde me wel berichtjes, hij wilde me er graag bij hebben", geeft Steuckers toe. Toch waren er meerdere factoren die meewogen in zijn keuze. “Het gesprek met Dimitri de Condé was belangrijk. Zijn visie op voetbal en mijn rol daarin klonk aantrekkelijk.”

Hoewel Steuckers ook buitenlandse opties had, besloot hij in België te blijven. “Ik vond het beter om nog even in mijn vertrouwde omgeving te blijven", concludeert hij.