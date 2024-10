Defour zegt wat dit seizoen het hoogst haalbare is voor RSC Anderlecht

De competitie nadert een nieuw pauzemoment. Naar aanleiding van de Clasico van RSC Anderlecht tegen Standard maakt Steven Defour een balans op.

Anderlecht begon matig aan het seizoen, maar pakte wel de nodige punten. De eerste nederlaag werd Brian Riemer echter fataal. David Hubert is momenteel ad interim bezig en brengt het nodige vuur in het elftal.

“Ze zijn minder goed dan vorig seizoen, toen ze met individuele flitsen het verschil konden maken”, stelt Steven Defour in Het Nieuwsblad vast. “Nu Hazard geblesseerd is, Dreyer minder scoort en Stroeykens af en toe op de bank zit, loopt het moeizamer.”

Voor Defour is het duidelijk dat dit niet het Anderlecht is van de grote succesjaren in het Lotto Park. “Daar staat het een paar trapjes onder. Dat is ook geen schande als je weer wil opbouwen.”

Al geeft men niet het juiste signaal. “Alleen moet je dan naar je fans durven te communiceren dat je in je eigen jeugd gelooft en daarop wil inzetten. Dat houdt in dat je eens naast de play-offs of Europees voetbal kan grijpen. Nu leven er onrealistische verwachtingen, terwijl ze voor mij niet bij de betere ploegen horen.”

Defour is dan ook duidelijk wat het hoogst haalbare is. “Tot in de play-offs geraken in eerste instantie. De eerste twee plekken zijn te hoog gegrepen als je het mij vraagt. De derde plek is het plafond voor dit Anderlecht.”