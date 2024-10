17-jarig toptalent Vuskovic is bijzonder streng na gelijkspel van Westerlo: "Hoe kan ik nu gelukkig zijn als we maar één punt pakken?"

Luka Vuskovic deed 't Kuipje vrijdag twee keer ontploffen. Hij was goed voor twee doelpunten, steeds om weer gelijk te maken na een goal van Beerschot.

Westerlo kon vrijdagavond niet winnen toen Beerschot op bezoek kwam. Het werd 2-2 na een zeer spannende partij voetbal. Luka Vuskovic was ongetwijfeld de beste man op het veld.

Het 17-jarige toptalent scoorde twee doelpunten als centrale verdediger, maar echt gelukkig was hij na afloop niet. "Hoe kan nu gelukkig zijn als we slechts één punt pakten."

Volgens hem moet het vooral in de verdediging wat beter. "Ik vind dat we een degelijke wedstrijd speelden, maar we moeten meer aan de verdediging werken en meer gefocust zijn."

Zijn doelpunten, en vooral het tweede, waren doelpunten die een centrale verdediger niet snel maakt. Een spits is hij echter nooit geweest. "Ik ben een verdediger (lacht), net zoals iedereen in mijn familie. Ik moet de traditie verderzetten."

Ondertussen zit Vuskovic al aan 4 doelpunten in 10 wedstrijden. "Ik kijk niet echt naar mijn doelpunten, ik wil gewoon winnen en dat is het." Maar tegen Beerschot moest het volgens hem toch beter. "Ik zie het eerder als een gewonnen punt want we kwamen twee keer op achterstand. "