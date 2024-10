RSC Anderlecht heeft nog heel grote plannen met Romelu Lukaku

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Romelu Lukaku maakte afgelopen weekend een opvallende passage bij RSC Anderlecht. Maar Big Rom mag nog veel meer verwachten.

Volgens Het Laatste Nieuws werd het vorige week woensdag duidelijk dat Romelu Lukaku de wedstrijd van RSC Anderlecht tegen Standard zou bijwonen.

Omdat al afgesproken was met Zeno Debast om de aftrap te geven, was er geen grote Lukaku-show gepland. Maar de stadionspeaker besliste daar anders over.

De toeschouwers gingen helemaal los toen Lukaku aangekondigd werd en de spits van Napoli werd er zelf ook behoorlijk emotioneel van.

Het was ook de eerste keer dat zijn zoontjes Romeo en Jordan mee in het openbaar verschenen met Big Rom. In het verleden werden ze altijd weggehouden van de pers.

Het leverde alvast mooie beeldjes op. Volgens de krant is Anderlecht van plan om Lukaku nog een keer uit te nodigen dit seizoen voor een belangrijke wedstrijd.

Dan mag hij de aftrap geven en wordt dit volledig gekaderd in een lichtshow zoals al eens met Paul Van Himst gebeurde. Iets om naar uit te kijken voor de fans.