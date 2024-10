Bijna tien jaar geleden stond hij op het punt om kampioen van België te worden, maar vandaag is hij verpleger: "We werken dagen van 12 uur en 30 minuten"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is nu al drie jaar geleden dat Jonathan Delaplace afscheid nam van het professionele voetbal. Maar dat betekent niet dat hij stilzit.

Vandaag zal Zulte Waregem voor altijd herinnerd worden aan het seizoen 2012/2013 waarin de club op een halfuur van het behalen van de Belgische titel stond op het veld van Anderlecht. Maar uiteindelijk wist RSCA de overwinning binnen te halen door gelijk te maken met een vrije trap van Lucas Biglia.

De teleurstelling was groot bij de spelers van Essevee, maar werd gerelativeerd door de bereikte prestaties. Het team, met namen zoals Mbaye Leye, Thorgan Hazard, Davy De Fauw en de betreurde Junior Malanda en Franck Berrier, had al een seizoen beleefd dat ver boven hun wildste dromen uitging.

Onder de slimme transferzaken van het bestuur bevond zich ook Jonathan Delaplace. De Franse middenvelder was transfervrij overgekomen van Saint-Raphaël. Hij is vervolgens teruggekeerd naar Frankrijk, waar hij speelde bij Lille, Caen en Lorient.

Een gepassioneerde omscholing

De media van Ouest France heeft hem teruggevonden. Op 38-jarige leeftijd heeft Delaplace geprofiteerd van het verpleegkundig diploma dat hij behaalde voor het begin van zijn carrière, om te gaan werken in de Mutualist Clinic in Lorient

"We werken dagen van 12 uur en 30 minuten. Van 7u15 tot 19u45. Je moet van dit beroep houden. Ik werk op de afdeling orthopedie - wervelkolom, waar ik me bezighoud met heup-, knie- en enkelprotheses. Op het gebied van de wervelkolom gaat het om problemen met hernia's, rugklachten. Ik kan ook werken in vasculaire, neurologische en gastro-intestinale specialiteiten," legt hij uit.