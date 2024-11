Twijfelen aan Simon Mignolet? De doelman van Club Brugge antwoordt altijd op het veld: "Dat doet altijd deugd"

Je kan het zo gek niet bedenken of het gebeurt wel eens in de voetbalwereld. Zo waren er bij de fans van Club Brugge al een paar kritische stemmen opgegaan over Simon Mignolet. Onterecht en dat bewees hij tegen OH Leuven nog maar eens.

Mignolet pakte uit met een paar knappe saves om de nul te houden. De 36-jarige doelman blijft van levensbelang voor Club Brugge en dat beseffen ze binnen de ploeg maar al te goed. Deze Mignolet zal ook woensdag weer top moeten zijn om tegen Aston Villa iets te pakken.

Dat zal immers van een heel ander niveau zijn dan OH Leuven natuurlijk. De Vlaams-Brabanders waren in de tweede helft wel beter, maar konden dat niet omzetten naar doelpunten. "Of dit een slechte voorbereiding was? (schudt het hoofd) Perfect was het niet, maar dat is een heel andere wedstrijd."

"OH Leuven is ook gewoon een goed elftal. Als je ziet welke spelers ze nog allemaal kunnen inbrengen. Je speelt ook niet tegen eendere wie. Maar we pakken 9 op 9 en daar mag je tevreden mee zijn."

"Tegen Aston Villa gaan we in een heel ander scenario terechtkomen. Leuven speelt met een heel andere ingesteldheid. Tegen de Engelsen gaan we meer ruimte krijgen om zelf iets te doen. Maar het wordt sowieso een moeilijke match. Ik weet uit ervaring dat zelfs de laatste in de Premier League een stevige klant is."

Mignolet moest zelf nog aan de slag in de slotfase. "Doorheen het jaar heb je altijd wat wedstrijden waar je geluk nodig hebt. En ik ben blij dat ik mijn steentje kon bijdragen. Ik ben blij dat ik de jongens kon helpen wanneer dat gevraagd wordt van mij. Vooral als het in de laatste minuten gebeurt, dat doet altijd deugd."