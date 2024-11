Referee Department komt met duidelijke analyse van afgekeurde goal van STVV

Bij STVV schreeuwden ze moord en brand toen in de slotfase hun gelijkmaker werd afgekeurd. Het Referee Department heeft de situatie nu besproken.

Adriano Bertaccini scoorde in het slotfase van de wedstrijd tussen Standard en STVV na geklungel van doelman Matthieu Epolo. De goal werd echter afgekeurd, nadat de VAR buitenspel had gezien.

Bij STVV konden ze daar niet mee lachen. De ploeg kreeg heel wat analisten en ex-scheidsrechters aan hun kant dat dit een geldig doelpunt was. De Kanaries dienden daarom vandaag klacht in.

Het Referee Department kon dan ook niet anders dan de situatie bespreken in de terugblik op het weekend. Zij geven toe dat scheidsrechter Van Damme het voorval op het scherm had moeten bekijken en het doelpunt goedkeuren.

“Bij deze actie ziet de doelman de bal naar zich toe komen en probeert hij deze doelbewust onder controle te krijgen”, klinkt het. “Zijn beweging moet als ‘gecontroleerd’ worden beschouwd, aangezien de bal vanaf een bepaalde afstand met een gematigde snelheid nadert en de speler de tijd heeft om zijn beweging voor te bereiden.”

“Het feit dat hij de controle mist, betekent niet dat hij zijn bewegingen niet onder controle had. Bovendien oefent geen enkele STVV-speler op dit moment druk uit op de doelman. Deze druk treedt op in de tweede fase van de actie. Wij verwachten een ‘On Field Review’ voor de buitenspelsituatie, aangezien dit de interpretatie is en bijgevolg had het doelpunt toegekend moeten worden.”