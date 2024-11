De X-factor van Anderlecht dit seizoen: "Van hem zal afhangen of Anderlecht meedoet voor de top"

Mario Stroeykens is opnieuw (of liever gezegd zou de redder van RSC Anderlecht zijn geweest zonder een stom doelpunt in de laatste seconden) donderdag in Riga. Je voelt dat de veelzijdige aanvallende middenvelder een stap vooruit heeft gezet.

Lang werd er getwijfeld over Mario Stroeykens. Hij zwierf rond op alle offensieve posities, miste de explosiviteit om een echte flankspeler te zijn, de motor om een middenvelder te zijn, het zuivere dribbel- en genie om een echte nummer 10 te zijn, en de neus voor doelpunten om een valse 9 of tweede spits te zijn.

"Super Mario" heeft zich op al deze vlakken niet ontwikkeld, maar heeft eerder zijn stijl verfijnd om de speler te worden die hij vandaag is: een veelzijdige aanvallende middenvelder die veel verbinding creëert tussen het middenveld en de aanval, die niet opgeeft en duidelijk een neus voor doelpunten heeft ontwikkeld, en de capaciteit heeft om op de juiste plek te zijn die hij miste in zijn eerste maanden.

Natuurlijk is het niet verrassend als je bedenkt op welke leeftijd Stroeykens begon te spelen bij Anderlecht: hij was nog niet af. We zijn echter nog steeds niet in staat om zijn grenzen te bepalen: kan hij blijven groeien of is zijn plafond uiteindelijk laag? Het zal aan buitenlandse recruiters zijn om te beslissen of ze al dan niet een gokje willen wagen.

Stroeykens: tussen spelersbeheer en behoeften van Sporting

Op dit moment presteert Mario Stroeykens op topniveau: alles lukt hem en RSCA profiteert er volop van. Een "eigen" middenvelder, elegant, beslissend en met persoonlijkheid: wat we de laatste twee seizoenen niet meer zagen bij Yari Verschaeren, zien we nu bij hem, die nu een van zijn grote concurrenten is geworden.

Door hem donderdag bij de aftrap rust te gunnen, heeft David Hubert bewezen dat hij zijn jonge talent niet zal opbranden, dat het belangrijker is om het op de lange termijn te beheren dan uit te wringen zolang hij in deze koninklijke vorm is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Anders Dreyer, die vorig seizoen misschien overbelast was, wat blijkt uit zijn "overgebruik" door Riemer.

Moet er komende zomer geprofiteerd worden van Stroeykens of moet er ingezet worden op een hoger bedrag in de toekomst?

Maar Stroeykens is het geheime wapen van zijn team. Laten we erkennen dat het aan Coosemans is wat aan Coosemans toekomt, hij was de man van de match in Riga, maar als je doelman alles tegenhoudt en je scoort niet, zul je geen trofee binnenslepen. Een goed seizoen van Anderlecht zal afhangen van een goed seizoen van Stroeykens.

En dan? Dan is het aan Olivier Renard om de situatie te beheren. RSCA heeft de afgelopen jaren al enkele uitgaande transfers gehad die in de toekomst niet meer zo lucratief zullen zijn: Francis Amuzu, Yari Verschaeren, en het moet nog blijken of Dreyer ooit nog zo veel waard zal zijn als afgelopen zomer. Het zal moeilijk zijn om de tegenvallers uit het Fredberg-tijdperk terug te verdienen. Met andere woorden: de verkoop van Mario Stroeykens mag niet fout gaan.

Moeten ze er al gebruik van maken (er wordt gesproken over een verwacht bedrag van 20 miljoen door de club) komende zomer? Inzetten op een Stroeykens die blijft groeien, misschien Rode Duivel wordt... of Gouden Schoen, wie weet? Of hem verkopen voordat hij "te oud" wordt voor een markt die van vers vlees houdt? Weten wanneer je moet verkopen is een van de sterke punten van Renard, naar het schijnt...