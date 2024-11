Franky Van Der Elst doet onverwachte uitspraak over Gouden Schoen en Club Brugge

Het jaar zit er bijna op. Het ideale moment om terug te blikken en persoonlijke prijzen uit te delen.

Net als in het wielrennen heeft ook het voetbal zijn eigen individuele prijzen. Zo werd de Ballon d’Or nog maar uitgereikt. Op de Gouden Schoen is het nog eventjes wachten.

Franky Van Der Elst wist die trofee twee keer op zijn naam te schrijven. Toch wil hij het belang ervan danig relativeren, ook al is dit voor een speler een grote eer.

“Het is leuk om trofeeën te winnen, maar het is ook geen ramp als het niet lukt. Je moet het ook niet groter maken dan het is”, klinkt het nogal onverwacht bij Sporza.

Franky Van Der Elst verzamelde met Club Brugge prijzen aan de lopende band. Hij pakte er vijf titels en vier bekers. Een mooi palmares, dat voor hem veel belangrijker is.

“Ik heb met Club Brugge 5 titels en 4 bekers gewonnen. Als ik moet kiezen tussen die prijzen of de Gouden Schoen, geef me dan maar die titels. Dat is veel belangrijker in een collectieve sport”, besluit hij.