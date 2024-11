Na transfer naar de aartsrivaal: Olivier Renard doet boekje open over vertrek bij Standard

Olivier Renard is bij Anderlecht de opvolger van Jesper Fredberg. Zijn verleden bij Standard maakt het aan twee kanten geen gemakkelijke transfer.

De overstap van Olivier Renard zorgde voor heel wat emotionele reacties. Niet alleen bij Standard, maar ook bij Anderlecht. Gaan werken of gewerkt hebben voor de aartsrivaal ligt ontzettend gevoel bij supporters.

“Zij zijn gefrustreerd dat ik bij de aartsrivaal aan de slag ga en dat begrijp ik. Ik heb drie mooie jaren beleefd bij Standard als sportief verantwoordelijke”, zegt Renard aan Het Laatste Nieuws.

De grote reden voor zijn vertrek bij de Rouches is Michel Preud’homme. “Ik kon mij niet vinden in zijn rekruteringsbeleid. Die bezorgdheden heb ik ook verscheidene malen geuit tegenover toenmalig eigenaar Bruno Venanzi.”

Voor Renard was het gewoon zijn job doen. “Ik heb hem gewaarschuwd dat het de verkeerde kant uitging. Ik werd betaald als technisch directeur, het was mijn taak om aan te geven dat ik het niet eens was met de keuzes van Michel.”

Renard blijft overtuigd van zijn gelijk. “Ik had spelers van 20 jaar die klaar waren om Marin of Djenepo te vervangen, maar Venanzi luisterde naar Preud’homme. Voor mij was dat bijzonder frustrerend. Maar als ik zie dat de spelers die ik wilde aantrekken, vandaag bij Juventus en in de Premier League spelen, dan weet ik dat ik het bij het rechte eind had.”