Zeno Van Den Bosch woont niet samen met vriendin en heeft daar een goede reden voor

Zeno Van Den Bosch werkte zich stevig op bij Royal Antwerp FC. De enige vraag die rest is hoelang hij nog op de Bosuil te zien zal zijn.

Zeno Van Den Bosch ligt nog tot midden 2026 onder contract bij Royal Antwerp FC. Het moment van de waarheid lijkt er dan ook snel aan te komen voor de amper 21-jarige verdediger.

Een contractverlenging is er vooralsnog niet. “Het kan zijn dat die verlenging er helemaal niet meer komt, maar dan nog wil ik graag voor Antwerp spelen en de mensen tonen dat ik hier gelukkig ben”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Of hij het seizoen bij Antwerp zal uitdoen? “Dat kan ik echt niet zeggen. Het zou zomaar kunnen dat er in de winter iets op m'n pad komt, maar één ding is zeker: ik ga enkel weg als alles klopt. Als ik naar een mooie club kan, maar daar niet ga spelen, dan blijf ik.”

Bundesliga of Serie A

De Bundesliga spreekt hem enorm aan. “Omdat het voetbal vergelijkbaar is met in België, maar dan een niveau hoger. En de Italiaanse, omdat er zoveel nadruk ligt op de kunst van het verdedigen. Sommigen vinden de Serie A supersaai, maar tactisch zit daar zoveel in.”

Ook zijn vriendin heeft de nodige invloed op een transfer. “Zeker. We zijn bijna negen maanden samen en ik kan zeggen: ik ben nu een beter en vooral rustiger persoon. Als ik na een wedstrijd slechtgezind ben, is ze er voor mij en zorgt ze voor afleiding.”

De twee wonen nog niet onder één dak en hebben daar een goede reden voor. “Samenwonen doen we nog niet, daarvoor wachten we op meer nieuws over m'n toekomst. En dankzij m'n ouders baad ik thuis in luxe. Ze zorgen voor het eten, de was en de plas, waarvoor heel veel dank.”