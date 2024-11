Speelt België alweer groot talent kwijt aan een ander land? Peter Vandenbempt heeft er geen goed oog in: "Volgens mij heeft hij al gekozen"

Domenico Tedesco moest nog heel wat wijzigingen doorvoeren bij de nationale ploeg. Een speler waar nog veel over gepraat wordt, die er niet bij is, is Zakaria El Ouahdi.

De rechtsachter van KRC Genk is momenteel misschien wel de beste op zijn positie in de competitie. Toch speelt El Ouahdi momenteel niet voor een nationale ploeg. Hij werd geboren in Antwerpen, maar heeft ook de Marokkaanse nationaliteit. In het verleden kwam hij al uit voor de U23 van Marokko en het Olympische team. Dat wil zeggen dat hij in principe ook nog voor de Rode Duivels kan kiezen als hij wordt opgeroepen. Peter Vandenbempt vertelde bij Extra Time dat het een verloren zaak was. Filip Joos denkt er op zijn beurt anders over. "Volgens wat ik hoor, geldt: wie eerst is, heeft beet", zei hij. "Volgens mijn informatie gaat het eerder om druk zetten op de Marokkaanse bond", pikt Frank Boeckx in. Maar Vandenbempt blijft bij zijn standpunt. "Volgens mij heeft hij al gekozen. Hij heeft alles al meegemaakt bij de beloften met het Afrikaans kampioenschap en de Spelen. Zijn kameraden spelen daar en bij die jongens is dat een extra argument." "Roep hem op voor de Duivels en je zal zijn antwoord wel kennen. De bondscoach zei dat hij het nog aan het bekijken was, maar dat begrijp ik dan niet", besluit hij.