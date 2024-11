Vincent Kompany moet zich toch zorgen maken na NFL-match: komt dit goed tegen vrijdag?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bayern-fans kregen een vreemd zicht te zien via de webcam van de Allianz Arena: het veld was volledig verdwenen. Toch wel vreemd gezien Bayern komend weekend thuis speelt.

Dit kwam doordat vorige week een NFL-wedstrijd tussen de Carolina Panthers en de New York Giants plaatsvond in het stadion. Het duel, dat tot verlengingen ging, liet het gras zo gehavend achter dat een volledige vervanging nodig is.

Net zoals na de NFL-wedstrijd in 2022, toen met Tom Brady, moest het veld volledig worden verwijderd. Opmerkelijk is dat het 18 maanden oude gras niet wordt weggegooid, maar hergebruikt.

De rollen worden overgebracht naar het jeugdcomplex aan de Ingolstädter Straße, waar ze het veld van de U15 zullen vernieuwen. De operatie verloopt vlot, want Bayern heeft ervaring met snelle grasvernieuwingen.

In augustus bewees het team greenkeepers al dat een hybride grasmat – een mix van natuurgras en kunstvezels – binnen enkele dagen kan worden aangelegd. Het nieuwe veld zal vrijdag al speelklaar zijn.

De kosten voor de vervanging, die twee jaar geleden nog 200.000 euro bedroegen, worden deze keer volledig gedragen door de NFL. Zo hoeft Bayern zelf geen financiële lasten te dragen voor het herstel na het American football-spektakel.