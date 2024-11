Club Brugge co-leider, Gent zwaar aan het overpresteren en een paar grote verrassingen: wat zeggen de 'Xp' halfweg?

We zijn inmiddels halfweg de reguliere competitie. KRC Genk is herfstkampioen, maar er zijn nog een aantal andere zaken zeker het uitspitten waard. Hoe had de wereld er bijvoorbeeld uitgezien als iedereen had gekregen wat het verdiende qua doelpunten en punten?

Na de eerste (heel saaie) speeldag hadden we al een eerste keer het bilan opgemaakt en kwamen we met een analyse op basis van het aantal expected goals en het daaraan verbonden aantal expected points. De competitie leek twee weken te vroeg te zijn begonnen. Anderlecht, Club Brugge, Union, Antwerp, KAA Gent, Genk begonnen matig aan het seizoen. Halfweg de competitie is dat toch al heel erg anders geworden, want zeker Genk maakte al heel wat indruk en ook Anderlecht en Club Brugge hadden vorige week een prima week. Club Brugge co-leider? Als het gaat over de expected goals bijvoorbeeld, dan is het verschil halverwege de reguliere competitie toch wel groot te noemen. Club Brugge zou zelfs gedeeld de beste ploeg zijn in de Jupiler Pro League als ze loon naar werken zouden hebben gekregen. Dan komen ze namelijk uit op een totaal van 30 punten, twee meer dan ze nu hebben. Genk zou dan weer maar op 30 punten uitkomen, vier punten minder dan ze nu hebben. Union SG zou dan weer de verrassende derde zijn, want zij hebben ondertussen al acht punten minder gekregen dan ze verdienden. Normaliter zouden ze op 28 moeten staan, terwijl ook Charleroi en OH Leuven al leuk voetbal lieten zien en misschien wel al wat meer hadden verdiend dan ze tot dusver ook effectief hebben gekregen. Dat gaven ze bij Leuven eerder ook al aan. Boeiende cijfers via de expected goals en expected points Anderlecht en Antwerp zouden in het systeem pas op nummers zes en zeven staan onder Charleroi en OH Leuven, toch wel opvallend. Al is er na de top-3 toch wel een enorm groot peloton te vinden van ploegen met 23 punten en minder. KAA Gent staat zelfs maar veertiende volgens het aantal expected points. Je ziet vooral dat het aantal tegendoelpunten veel hoger zou moeten liggen. Het is dan ook geen toeval dat Colin Coosemans en Davy Roef misschien wel twee van de beste spelers zijn die we dit seizoen al aan het werk zagen. De beide doelmannen hebben hun teams al meermaals recht weten te houden. Alles op een rijtje Onderaan het klassement zou Beerschot nog altijd laatste zijn, maar de kloof met de rest van de competitie zou veel minder groot zijn. Football Xg maakte een hele tabel van hoe de Belgische competitie er op dit moment zou moeten uitzien. Een interessante piste om eens naar te kijken - binnen een aantal weken zullen we de situatie voor u updaten.