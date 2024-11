Johan Boskamp weet wanneer Wouter Vrancken moet beginnen oppassen voor zijn job: "Dan wordt het link"

De positie van Wouter Vrancken als trainer van AA Gent staat onder druk. De resultaten vallen tegen en de fans roepen om zijn ontslag. Analist Johan Boskamp pleit ervoor om hem meer tijd te geven, maar weet ook dat het elk moment kan omslaan.

Volgens Boskamp is de onvrede van de supporters te begrijpen, maar tegelijk misplaatst. “Ze hebben heimwee naar zijn voorganger, Hein Vanhaezebrouck. Maar als ik me niet vergis, zijn ze vorig seizoen onder Vanhaezebrouck ook maar zevende geworden. Vrancken doet het dus niet slechter dan zijn voorganger,” zegt Boskamp.

Hoewel de ploeg momenteel zesde staat in de competitie, ziet Boskamp nog genoeg potentieel. “Vrancken heeft ook de kans om door te stoten naar de volgende ronde van de Conference League en zit nog in de Beker van België. Er is dus zeker nog hoop", aldus Boskamp, die Vrancken niet meteen in de gevarenzone ziet.

Wat betreft de veranderingen in het team onder Vrancken, benadrukt Boskamp dat het logisch is dat de fans wat tijd nodig hebben om zich aan te passen. “Onder Sam Baro is AA Gent een nieuwe richting ingeslagen. Dat zal misschien nog even wennen voor de supporters", legt Boskamp uit.

Al met al vindt Boskamp dat Vrancken nog wat krediet verdient van de fans. “Hij is bezig met een transitie, en dat heeft tijd nodig. Laten we hem die tijd geven."

Het clubbestuur deelt die mening, maar Boskamp heeft al genoeg ervaring om te weten wanneer het gaat mislopen. "Gelukkig geniet Vrancken nog de volle steun van zijn bestuur, al wordt het pas echt link als zij die steun openlijk uitspreken. Dan weet je meestal hoe laat het is."