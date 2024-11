📷 OFFICIEEL OH Leuven stelt ex-bondscoach aan als nieuwe trainer

OH Leuven heeft een nieuwe trainer gevonden. Chris Coleman is de nieuwe man om de lijnen aan Den Dreef uit te zetten, als opvolger van Oscar Garcia.

Chris Coleman tekende een contract tot 2026 bij OH Leuven. Hij heeft een goed gevuld CV dat hij kan voorleggen. Zo was hij ook vijf jaar bondscoach van Wales, met onder andere Gareth Bale onder de spelers.

“Bij Wales boekte Coleman grote successen. Zo steeg het land onder zijn bewind van plaats 107 op de FIFA-wereldranglijst tot plaats 8 en haalde hij de halve finale op EURO 2016”, klinkt het op de website van OH Leuven.

Na zijn passage bij de nationale ploeg werkte hij ook nog voor Sunderland, het Chinese Hebei FC, Atromitos (Griekenland) en dit seizoen bij AEL Limassol.

Bij de Cypriotische club verbrak hij vorige week zijn contract. “Hij tekent een contract tot 2026 bij de club. Coleman neemt één assistent mee naar Leuven. Hij zal morgen al aanwezig zijn tijdens de wedstrijd tegen RSC Anderlecht.”

Frédéric Van den Steen is zeer verheugd met de komst van de nieuwe trainer. “Chris Coleman heeft al meermaals bewezen dat hij een groep kan smeden en dat hij spelers kan beter maken. Hij is een echte people manager, en zijn ervaring op het hoogste niveau zal onze ploeg en onze club helpen in onze verdere ontwikkeling.”

Ook Gyorgy Csepregi is gelukkig met de aanstelling van Chris Coleman. “Wij hebben lessen getrokken uit de vorige passages. Wij zijn gegaan voor iemand met een goede trackrecord om een structuur, ploeg en identiteit neer te zetten in een goede organisatie. Wij zijn zeker dat zo’n karakter de missing link was om voor de jongens in de kleedkamer te staan,” besluit de sportief directeur.