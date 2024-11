Optreden Mignolet drijft Brusselmans tot stevige quote: "Fuck Thibaut Courtois"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De voorbije weken was Simon Mignolet te gast in De Slimste Mens ter Wereld. Daar deed hij het zeker niet slecht met vier afleveringen en drie overwinning. Binnenkort zal hij zelfs terug mogen komen voor de finaleweken.

Op 9 december beginnen de finaleweken, op 19 december weten we wie Guga Baul zal opvolgen als Slimste Mens ter Wereld. Simon Mignolet maakt nog steeds kans op de eindprijs, want op dit moment is hij de vijfde beste speler van het seizoen.

Tijdens zijn vier afleveringen kreeg hij uiteraard de nodige grapjes over zich heen van de juryleden en Erik Van Looy. Maar er was ook een serieus moment. Simon Mignolet stopte namelijk op een bepaald moment met de Rode Duivels.

Enkele maanden later was er dan de hetze rond Thibaut Courtois. Meer dan genoeg reden voor Bart Cannaerts om in De Slimste Mens ter Wereld eens aan de keeper van Club Brugge te vragen wat hij daar van vond.

“Heel eerlijk: heb je niet eventjes gevloekt?”, aldus Cannaerts. “Misschien wel eventjes”, antwoordde Mignolet meteen. Mignolet denkt nog niet aan zijn pensioen, maar wil na zijn carrière het liefst in het voetbal blijven.

Herman Brusselmans ziet in hem dan weer een goede coach: “Hij zou een goede trainer zijn, denk ik. Hij heeft een goede kijk op het spel, heeft geen tattoos en een IQ hoger dan 64, hij heeft weinig tot niet op een bal gekopt. Ik ben een fan. Fuck Thibaut Courtois”, kon er gelachen worden. Tot in de finaleweken Simon!