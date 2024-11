Peter Croonen (Genk) heeft duidelijk wat te zeggen over de gevoelige transfers vanuit STVV

KRC Genk ging deze zomer al een aantal pionnen halen bij STVV. In Sint-Truiden waren ze daar niet zo blij mee. En dus zal de Limburgse derby opnieuw voor de nodige deining zorgen binnenskamers bij beide ploegen.

Eerst was het coach Thorsten Fink die van STVV naar de rivaal trok. Nadien volgden Jarne Steuckers en Matte Smets hem ook naar Racing Genk.

Gevoelige transfers

De Truienaars waren allesbehalve blij dat ze maar liefst drie pionnen, op korte tijd, verloren aan Genk. "Ik weet dat ze STVV sowieso zouden hebben verlaten, omdat de club het geld nodig had", gaf coach Fink toen aan.

"Bovendien hadden ze clausules. Dat is voetbal. Die jongens verdienden hun stap en gaan er goed mee om. Ze hebben met hun honger trouwens een goede invloed op de groep, want dat miste ik hier in het begin een beetje. Ze hebben zich snel geïntegreerd."

Zuur voor STVV

Dit weekend staat er opnieuw een Limburgse derby op het programma en dus wordt het opnieuw uitkijken naar plaagstootjes hier en daar. Peter Croonen heeft zich nog eens uitgelaten over de zaak in Het Belang van Limburg.

“Waren ze niet naar ons gekomen, waar ze elders aan de slag gegaan, want Steuckers was zo goed als rond in Duitsland. Smets had de keuze te over. Het feit dat zij een verleden hadden bij Genk én dat ze Fink er terugvonden, verklaart alles. Dat dat zuur was voor STVV, daar kan ik inkomen, maar dat hield ons niet tegen."