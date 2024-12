📷 Speldenprik teruggegeven: Beerschot-aanhang herinnert KVM met glasheldere spandoeken aan 'Propere Handen'

Beerschot - KV Mechelen is één van de aantrekkelijke affiches in de achtste finales van de beker. Het was ook uitkijken naar hoe er deze keer uiting gegeven zou worden aan de rivaliteit van deze clubs.

Ze spelen twee keer op korte tijd tegen elkaar en dat kan natuurlijk niet gebeuren zonder enkele subtiele speldenprikken heen en weer. Anderhalve week geleden kreeg KV Mechelen Beerschot over de vloer in de competitie. Malinwa nodigde ex-spelers De Camargo en Kaya uit om de aftrap te geven en de speaker benadrukte toch wel héél hard dat dit 'de kampioenenmakers van 2019' waren.

Daar ligt ook de oorsprong van deze jonge rivaliteit, toen KV Mechelen en Beerschot titelconcurrenten waren in 1B. KV Mechelen versloeg Beerschot in de promotiefinales dankzij een late treffer in de terugmatch. Verbaal een tikje uitdelen moet natuurlijk kunnen. Het was dan ook uitkijken naar wat Beerschot in petto had, aangezien het woensdagavond gastheer mocht spelen in de beker.

Veelzeggende Beerschot-spandoeken

Bij de veldbetreding van de spelers werd het al snel duidelijk. De thuisaanhang haalde enkele eenvoudige, maar glasheldere en veelzeggende spandoeken boven. Er waren slechts twee spandoeken nodig om de boodschap over te brengen: 'Antwerpse handen, Propere Handen'. Met daarnaast nog tal van 'handen' die opdoken in de paars-witte supportersvakken.

10‘ |0-0| KV Mechelen eist het balbezit op en dwingt een aantal hoekschoppen af. Onze Mannekes staan goed in blok.#BEEKVM #CrokyCup pic.twitter.com/033U0nAvzO — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) December 4, 2024

'Operatie Propere Handen' hing in 2019 natuurlijk lang als een Zwaard van Damocles boven de Mechelse ambities, na een omkoopzaak rond de match KVM - Waasland-Beveren uit 2018. Mechelen mocht uiteindelijk wel de promotie maken die het sportief verdiend had. De spandoeken van de Beerschot-fans leverden woensdag wel wat mooie plaatjes op.

Nieuwe sportieve strijd in de beker

Zo kwamen ze prominent in beeld bij het groeten van het publiek door de spelers en vormden ze een bijzondere achtergrond toen de bezoekers nog even een peptalk hielden. Nu moet nog blijken wie de nieuwe sportieve strijd tussen Beerschot en KV Mechelen in de Beker van België wint.