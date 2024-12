🎥 Geen titel voor Vanzeir in de MLS, maar andere ex-JPL-aanvaller is wel de grote held van de avond

Dante Vanzeir slaagde er niet in zijn eerste prijs in de MLS te winnen. Zijn New York Red Bulls verloren de finale van LA Galaxy met 2-1. Joseph Paintsil, voormalig speler van KRC Genk, opende al vroeg de score voor de ploeg uit Carson.

De Red Bulls bereikten verrassend de finale, ondanks een zevende plaats in de reguliere competitie. LA Galaxy kwam echter sterk uit de startblokken: Paintsil scoorde in de negende minuut, waarna Dejan Joveljic (ex-Anderlecht) vier minuten later de voorsprong verdubbelde.

New York gaf zich niet gewonnen. Voor het halfuur zorgde Nealis voor de aansluitingstreffer. Vanzeir werkte hard en toonde zich strijdlustig, maar kwam niet tot scoren. Vlak na het uur werd hij vervangen.

De Red Bulls konden het tij zonder Vanzeir niet keren. LA Galaxy hield stand en mocht zo voor de zesde keer in de clubgeschiedenis de MLS-titel vieren.

Ondanks het verlies kan New York trots zijn op zijn prestatie in de play-offs. Voor Vanzeir blijft het een teleurstelling, maar zijn avontuur in Amerika is nog maar net begonnen.