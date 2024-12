Wijst Alderweireld naar eigen coach na nederlaag? "We werden tactisch overklast"

Antwerp staat dan wel op de vierde plaats, met 4/15 heeft het niet bepaald een goede vorm te pakken. Tegen Charleroi ging de Great Old kansloos onderuit in het eigen Bosuilstadion.

"Tactisch overklast"

Een onverwachte nederlaag voor Antwerp, al was er van onderschatting geen sprake volgens kapitein Toby Alderweireld: "We wisten op voorhand al dat Charleroi een goede ploeg is en dat ze minder punten hebben dan ze eigenlijk waard zijn. Maar vandaag zijn we gewoonweg tactisch overklast", reageerde Alderweireld.

Een scherpe analyse, waar zijn coach Jonas De Roeck even later niet in mee wil gaan: "Dat maakte het verschil niet, wel de gretigheid aan de bal. Zo'n doelpunten incasseren als vandaag, dan ben je niet scherp genoeg. Ook aan de bal was het vandaag gewoonweg niet goed genoeg van ons", aldus De Roeck.

"Drukken waar het pijn doet"

Al wil Alderweireld toch niet te veel naar zijn coach wijzen, beseffend dat hij net wel een stevige uitspraak gedaan heeft. "Het is absoluut niet richting de coach maar er zat iets niet juist vandaag. Als ze er zo vaak kunnen doorvoetballen, staat het niet goed. Dat heb ik niet uitgevonden en is niet elke week zo geweest maar we werden pijn gedaan op een manier die we niet onder controle kregen", ging Alderweireld verder.

© photonews

Toch wel verrassend dat de kapitein, die al heel wat mediatraining gehad heeft, zo van leer gaat en zich een beetje tegen de ploeg keert. "Soms moet je drukken waar het pijn doet, vandaag was dat daar. We vonden geen oplossingen en dat in combinatie met op de verkeerde momenten de tegendoelpunten te slikken."

Antwerp heeft niet veel tijd om tactisch grote veranderingen aan te brengen. Vrijdag wacht namelijk al een lastige verplaatsing richting KV Mechelen. Verandert Alderweireld daar iets aan de tactiek?