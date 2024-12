Hier gaan de fans echt niet blij mee zijn: FIFA neemt geen risico's voor WK in Saoedi-Arabië, dat nog strenger is dan Qatar

Net zoals op het Wereldkampioenschap 2022 in Qatar, zou het WK 2034 onder dezelfde voorwaarden moeten plaatsvinden, in lijn met de regels die gelden in Saudi-Arabië. Met andere woorden: geen verkoop van alcohol in de stadions.

Met 12 jaar ertussen zullen de Wereldbekers van 2022 en 2034 veel gemeen hebben, naast het feit dat ze FIFA veel geld opleveren. Men kan dus verwachten dat het Saudische WK, net zoals zijn Qatarese equivalent, in de winter zal plaatsvinden, om de extreme temperaturen te vermijden die deze regio van de wereld treffen in juni-juli.

Een ander gemeenschappelijk punt: net als in Qatar, zou er geen alcohol te koop zijn in de stadions in Saoedi-Arabië. Het land is met name streng op religieus gebied, nog meer dan zijn buren, en is niet van plan om tijdens de maand van de competitie een uitzondering te maken.

In 2022 had de FIFA een overeenkomst gesloten met Qatar zodat de toernooisponsor, Budweiser, bier (met alcohol) kon verkopen in de stadions; twee dagen (!) voor het toernooi begon, trok de Qatarese regering zich terug, wat grote logistieke problemen veroorzaakte voor de FIFA, die ook financieel Budweiser moest compenseren.

Geen herhaling van dezelfde fout: The Guardian beweert dat de FIFA geen druk zal uitoefenen op Saoedi-Arabië en de familie Al Saoud om de regels te versoepelen. Dit zou waarschijnlijk ook niet veel uithalen, aangezien in tegenstelling tot Qatar waar het legaal mogelijk is om alcohol te verkrijgen, Saoedi-Arabië een zeer strikt land blijft: slechts één winkel in de geschiedenis van het land mocht alcohol leveren aan in Saoedi-Arabië gevestigde diplomaten, onder zeer strikte regels.

Niet alleen zullen de stadions geen alcohol hebben, maar de supporters ter plaatse mogen dus waarschijnlijk niet verwachten dat de hotels en instellingen in de stad (er zijn geen cafés of "bars" in Riyad, Djedda of Medina) hun ook geen alcoholische dranken aanbieden, in tegenstelling tot wat er gebeurde (voor een hoge prijs) in Qatar.