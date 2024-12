📷 Noa Lang laat weer van zich horen en steelt de show: Nederlander schittert en plaagt met Cyriel Dessers

PSV versloeg gisteren Feyenoord overtuigend met 3-0. Na afloop van de wedstrijd kon ex-Club Brugge-speler Noa Lang zijn glimlach niet verbergen.

PSV zette meteen druk op Feyenoord en maakte hun intenties duidelijk. Het duurde niet lang voordat Noa Lang de score opende. Hij rondde een strakke voorzet van Ivan Perisic aan de eerste paal overtuigend af. De ex-Bruggeling zorgde meteen voor de voorsprong van PSV.

Viering zoals Cyriel Dessers

Na zijn doelpunt koos Noa Lang voor een opvallende viering: hij zwaaide met de cornervlag richting de fans. Een provocerende actie die deed denken aan Cyriel Dessers. Drie jaar geleden daagde hij als Feyenoord-speler de PSV-supporters op dezelfde manier uit. "Ik houd een beetje van plagen”, grapte Lang achteraf.

Coach Peter Bosz prees Lang na de wedstrijd. "Noa is een speler die niet alleen doelpunten maakt, maar ook energie brengt in het team. Hij speelt met passie en flair, wat precies is wat we nodig hebben in wedstrijden als deze."

Na het openingsdoelpunt van Lang wisten ook Luuk De Jong en Malik Tilman hun stempel te drukken op de wedstrijd. De Jong kopte een voorzet knap binnen, terwijl Tilman een snelle counter fraai afrondde.

Dankzij de 3-0 overwinning blijft PSV zes punten voor op Ajax in de titelrace. De ploeg van Peter Bosz verkeert in topvorm en lijkt af te stevenen op een tweede landstitel op rij.