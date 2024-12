Blessurezorgen voor Malinwa: Kan KV Mechelen 2024 toch positief afsluiten?

Het is geen traditionele kerstperiode voor de spelers van KV Mechelen. Terwijl velen zich klaarmaken om te genieten van het kerstdiner, moeten de troepen van Besnik Hasi zich donderdagavond opladen voor een cruciale wedstrijd tegen Standard.

KV Mechelen kampt met een serieuze blessurelast en enkele twijfelgevallen in aanloop naar de clash met Standard. Onder anderen Nikola Storm, Zinho Vanheusden en Benito Raman zijn niet volledig fit.

“Om goed in het klassement te staan, moeten we de drie punten thuishouden. Zeker gezien onze recente resultaten is dat cruciaal", vertelt Hasi in de Gazet van Antwerpen.

Hoewel KV Mechelen de laatste tijd weinig resultaten haalt, ziet Hasi wel inzet en strijdlust bij zijn ploeg. “Mijn spelers geven alles, maar krijgen weinig terug. Ze moeten zichzelf belonen”, aldus de coach.

Jaar goed afsluiten

De coach blijft ondanks de tegenvallende resultaten strijdvaardig. “Hard blijven werken is de sleutel,” zegt Hasi. “Met Kerstvoetbal en een korte winterstop is er weinig tijd om op adem te komen, maar wij willen het jaar afsluiten met een goed gevoel.”

Malinwa staat momenteel zevende in het klassement op twee punten van de zesde plaats. Na nieuwjaar trekken de Kakkers meteen naar Cercle Brugge om dan vervolgens een thuiswedstrijd te spelen tegen KRC Genk.