Een primeur en de wens om nog één keer te stunten in 2024 bij Dender: "Anderlecht is een ploeg zoals een andere"

Aan stuntwerk van Dender was er de voorbije maanden in de JPL geen gebrek. Anderlecht is dus gewaarschuwd. In hun laatste match van 2024 kijken deze teams elkaar in de ogen.

Dender lijkt het de laatste tijd toch wat moeilijker te hebben om tegen de topploegen punten te sprokkelen. "Je moet niet vergeten wat we tegen Gent gedaan hebben. Dit zijn grote ploegen. De volgende match is tegen Anderlecht, alweer een supermooie match om te spelen. We gaan plezier beleven en proberen punten te pakken", verkondigt Aurélien Scheidler.

De Fransman wil niet weten van de theorie dat Dender heel ontspannen naar het Lotto Park kan trekken en dat alles wat de ploeg daar raapt bonus is. "Ik weet niet of we niets te verliezen hebben. We willen ons spel kunnen spelen en mikken op een resultaat. Anderlecht is een ploeg zoals een andere. We gaan naar daar om ons spel te brengen."

Verrips voor het eerst tegen Anderlecht

Michael Verrips kijkt om een bijzondere reden uit naar het bezoek aan het Lotto Park. "Ja, ik heb er nog nooit gespeeld. Het wordt mijn eerste keer tegen Anderlecht. Ik zie het gewoon als een mooie kans om te laten zien wat we kunnen. We weten dat het één van de beste ploegen is. We gaan daar naartoe met één idee: een resultaat halen. Ik zou niet weten waarom dat niet zou lukken."

De redenering dat Dender niets te verliezen zou hebben, is ook omdat het de verwachtingen al ruimschoots overtreft. Nu de ploeg mooi in de middenmoot en zelfs niet ver van de subtop staat, is er ook de drang om nog beter te doen. Hebben ze het bij Dender dan vaak over de rechtstreekse concurrenten in het klassement? "Niet echt, eerlijk gezegd. We volgen natuurlijk wel wat de andere ploegen doen", antwoordt Scheidler.

Klassement houdt Dender niet bezig

In dat opzicht was het op de vorige speeldag een gemiste kans. "Mechelen had punten verloren, maar wij konden zelf niet winnen. We kijken nu weer vooruit en blijven het maximum geven." Verrips laat de uitschuiver tegen Antwerp achter zich. "Ik kijk niet zo echt naar de ranking. We zien op het einde van het seizoen wel waar we staan op de ranking. Ik heb er wel vertrouwen in dat we wel een mooie plek kunnen bemachtigen."