David Hubert schreeuwt ambities uit en durft dromen met Anderlecht: "Kampioen worden, de Beker en de Europa League winnen"

Anderlecht doet het goed sinds de aanstelling van David Hubert als hoofdcoach. De trainer stelt grote doelen, in elke competitie waar de club aan deelneemt.

Anderlecht staat momenteel 3e in de Jupiler Pro League en speelt straks nog in eigen huis tegen FCV Dender. In de Beker van België is paars-wit nog actief, terwijl het bovendien ook al geweldige resultaten boekte in de Europa League.

David Hubert maakt er geen geheim van dat hij alles wil winnen met Anderlecht. "Kampioen worden, de Beker en de Europa League winnen. We willen alles winnen. Ik zeg altijd dat dat de ambitie moet zijn, om zo hoog mogelijk te mikken", vertelde hij bij DAZN.

Momenteel staat Anderlecht op negen punten van leider Genk, bij een overwinning tegen Dender worden dat er zes. In de laatste tien wedstrijden van de reguliere competitie en de play-offs kan nog veel gebeuren.

"We zien op het einde wel waar we eindigen. Het is zeker dat zich dat al dan niet tegen mij kan keren. Maar dat moet nu onze ambitie zijn. Waar eindigen we? Dat zullen we zien. Er spelen veel factoren mee maar ons doel moet zijn om alle matchen te winnen die we spelen. Dat dus zeker zover mogelijk komen in de competitie en strijden voor de titel met andere clubs."

"De Beker moeten we moeten proberen te winnen, zover mogelijk proberen te geraken. Hetzelfde in de Europa League, waar we al een mooi parcours hebben afgelegd. Hopelijk pakken we nog zoveel mogelijk punten in de laatste twee matchen van de reguliere fase. Dan kunnen we in de 16e finales geraken en kijken wie onze tegenstander wordt en tot waar we het in die competitie kunnen schoppen", besluit hij.