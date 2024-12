Eén naam, die komt van Anderlecht! "De beste individuele prestatie van de voorbije seizoenen"

Philippe Albert zit nooit verlegen om een stevige uitspraak te doen. Dat doet hij nu ook weer niet, over de beste individuele prestatie in de Jupiler Pro League van dit seizoen.

Voor die prestatie kijkt Albert naar RSC Anderlecht. Daar heeft het vertrek van Brian Riemer en Jesper Fredberg de club duidelijk deugd gedaan.

Eén speler is alvast meer dan ooit boven zichzelf uitgestegen sinds het Deense tweetal vertrokken is. Albert is in de wolken over de prestaties van Kasper Dolberg.

“Wat Dolberg liet zien tegen KAA Gent was de meest was de meest indrukwekkende prestatie die ik de afgelopen seizoenen heb gezien”, vertelt hij aan de RTBF.

Dolberg tekende toen voor 2 goals en 1 assist in de 6-0-overwinning op 24 november. “Het was de perfecte match voor een complete, moderne spits. Een lust voor het oog”, klinkt het nog.

“Hij kan met zijn linker- of rechtervoet toeslaan, hij weet hoe hij met een verdediger in zijn rug moet spelen en hij betrekt de anderen bij zijn combinaties. Voor mij treedt hij in de voetsporen van Bosman, Nilis en de jonge Lukaku. Dolberg is geboren om voor paarswit te spelen.”