Een kans om te grijpen? Adriano Bertaccini verklapt wie zijn favoriete grote JPL-club is... en daar kunnen ze nu wel een spits gebruiken

Onlangs zei Adriano Bertaccini dat KAA Gent "zijn favoriete grote club" in België was. De Buffalo's, die Max Dean net kwijt zijn door een blessure, kunnen wel een speler als hij gebruiken.

De afgelopen twee seizoenen heeft Adriano Bertaccini een geweldige groei gekend. De aanvaller werd in 2022 tweede topscorer in Eerste Nationale, net achter Jérémy Perbet, en werd tijdens zijn eerste zes maanden bij RFC Liège topschutter in de Challenger Pro League, voordat hij naar STVV vertrok.

Afgelopen januari betaalden de Truienaars een miljoen euro om zijn diensten over te nemen. Adriano Bertaccini is nu een vaste waarde in het eerste elftal en heeft dit seizoen niet veel gemist. Hij is de derde beste doelpuntenmaker van de competitie met elf goals, net achter Kasper Dolberg (12) en Tolu Arokodare (13).

Een indrukwekkende statistiek, zeker gezien het feit dat Bertaccini speelt voor de huidige nummer 14 in de competitie, dat 24 doelpunten heeft gescoord in 20 wedstrijden. De 24-jarige aanvaller heeft dus bijna één op de twee doelpunten van zijn team gemaakt.

In een recent interview zei Adriano Bertaccini dat KAA Gent “zijn favoriete grote Belgische club” was. De Buffalo's, die hun spits Max Dean net kwijt zijn geraakt tot het einde van het seizoen (kruisbandenblessure), zullen een speler als hem kunnen gebruiken... Een kans om te grijpen?