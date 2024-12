Uniek collectors item onthuld verrassende detail in rivaliteit tussen KV Mechelen en Racing Mechelen

Het Malinwa Supportersorgaan heeft een uniek collectors item gelanceerd voor de supporters van KV Mechelen: een scheurkalender. Deze kalender, die voor het eerst op de markt is gebracht, biedt dagelijks een interessant weetje of leuke anekdote over de 120-jarige geschiedenis van de Mechelse club.

In de scheurkalender komen tal van verhalen over KV Mechelen aan bod, maar ook de geschiedenis van aartsrivaal Racing Mechelen krijgt de nodige aandacht. Zo ontdekte het Malinwa Supportersorgaan bij het samenstellen van de kalender dat KV Mechelen, toen nog bekend als FC Malinois, in 1904 al werd opgericht, enkele maanden vóór Racing Mechelen.

Kobe Van Herzele van het Malinwa Supportersorgaan is enthousiast over de lancering van de kalender. “Via deze kalender kunnen we eindelijk al die geweldige verhalen en fantastische anekdotes uit de rijke geschiedenis van KV Mechelen op een toegankelijke manier bundelen. Ook de rivaliteit met Racing Mechelen krijgt de nodige aandacht.

De ontdekking dat FC Malinois enkele maanden voor Racing Mechelen werd opgericht, werpt nieuw licht op de oudste voetbalclub van de stad. Dit betekent niet dat de stamnummerverdeling verandert, Racing behoudt stamnummer 24, terwijl KV Mechelen stamnummer 25 heeft.

Het bewijs komt uit een artikel in de krant Le Matin van 18 december 1904. Daarin wordt voor het eerst gesproken over een Mechelse voetbalclub, die later FC Malinois werd en het huidige KV Mechelen is. De krant meldde dat de club al aan het trainen was in december 1904.

Alle verhalen en anekdotes die in de kalender zijn opgenomen, zijn verzameld door bekende KV-supporters en journalisten. Dit maakt de kalender niet alleen informatief, maar ook een waardevol collectors item.