Nog eentje! Club Brugge dichtbij akkoord over laatste teleurstelling die hen handenvol geld heeft gekost

Operatie 'clean up' is bijna gelukt bij Club Brugge. Blauw-zwart geraakte intussen al af van Philip Zinckernagel en Dedryck Boyata. Er ligt nu nog één dossier op tafel dat deze winter moet opgelost worden.

Aan de inkomende kant hoeft u weinig te verwachten bij Club deze winter. De kern is sterk en evenwichtig genoeg en mits er geen sterkhouders vertrekken, zal er waarschijnlijk ook niemand bijkomen. Maar daarover later vandaag meer, want er speelt nog het één en ander rond één van de basisspelers.

Aan de uitgaande zijde heeft blauw-zwart al heel sterk werk verricht met het vertrek van Zinckernagel en Boyata. Die twee vertegenwoordigden toch nog een heel grote last op het loonbudget. Als ze nu ook nog Kamal Sowah kwijt raken, zal de penningmeester een fles champagne ontkurken.

Niet geschikt voor systeem Club

Sowieso wordt hij een grote verliespost. Blauw-zwart betaalde immers zo'n 9 miljoen euro aan Leicester City om hem in de zomer van 2021 naar Jan Breydel te halen. Daar kon hij zich echter nooit doorzetten. In 52 matchen voor Club kwam hij amper aan 2 goals en 5 assists.

Dat staat in schril contrast tot zijn periode bij OH Leuven, waar hij furore maakte. Daar kwam hij aan 13 goals en 10 assists, maar het was vooral de constante dreiging die hij uitstraalde die Club over de streep trok. In een heel ander spelsysteem en vanuit een veel hogere positie kon hij zijn transfersom echter nooit verantwoorden.

Oplossing in de maak

Daarom heeft Club nu de onderhandelingen met zijn entourage opgestart om zijn contract te ontbinden. Zijn laatste match dateert al van 5 mei van vorig jaar toen hij nog werd uitgeleend aan Standard. Maar ook daar brak hij geen potten. Zijn transferwaarde staat momenteel slechts op 1 miljoen euro.

Club wil dus liever nu van hem af, want zijn contract loopt komende zomer af en ze kunnen nog iets op hem besparen. Hij wordt sowieso een verliespost, maar de 24-jarige zijn carrière staat ook op het spel. Een heel jaar niet spelen, zou hem alvast niet aantrekkelijker maken. Daarom lijkt het er ook op dat hij en zijn entourage geneigd zijn om mee te gaan in het verhaal van Club om zijn contract nu te ontbinden.