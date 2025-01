OFFICIEEL: Standard neemt na bijna 20 jaar afscheid van een echte "clubman"

Het hing in de lucht en is nu officieel. Arnaud Bodart is geen speler meer van Standard en begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière.

Er zou zelfs gezegd kunnen worden dat het een nieuw hoofdstuk in zijn leven is, want Arnaud Bodart, de neef van Standard-icoon Gilbert Bodart, is er zelf een geworden. Op 7-jarige leeftijd aangekomen op de Luikse Academie, heeft Bodart zich een weg omhoog gebaand om uiteindelijk doelman nummer 1 te worden, lieveling van Sclessin en af en toe aanvoerder van de Rouches. Standard, gewoonlijk terughoudend als het gaat om het communiceren van een vertrek, heeft donderdag de ondertekening van Arnaud Bodart bij FC Metz officieel aangekondigd en eer betoond aan een echte "clubman", die 190 wedstrijden voor de Rouches heeft gespeeld en aanvoerder was in 2021-2022. "Arnaud is een echte "clubman" die veel mooie herinneringen zal nalaten bij de supporters en bij iedereen binnen de club die hem door de jaren heen gekend heeft." "Onze club wil Arnaud bedanken voor alles wat hij voor Standard heeft betekend en wenst hem het allerbeste toe in het vervolg van zijn professionele carrière." Het vertrek van Bodart, een verspilling? De overstap van Bodart naar FC Metz in Ligue 2 zal toch ergens een wrange nasmaak achterlaten. De Luikse doelman, die op € 6,5 miljoen werd geschat in 2021, werd vorige zomer genoemd bij clubs met veel grotere faam. Hij kwam in een lastige situatie en Arnaud Bodart kwam op de bank terecht dit seizoen. Hij vertrekt gratis, maar bij een eventuele doorverkoop krijgt Standard nog wel 25%. Na bijna 20 jaar bij de club, verlaat Arnaud Bodart Standard. Onze Luikse doelman heeft getekend bij FC Metz. Meer informatie → https://t.co/qr6FlXGP7H



Bedankt voor alles, @bodart_arnaud ❤#RoucheUnJourRoucheToujours 🔴⚪ pic.twitter.com/z1FSFCysxf — Standard de Liège (@Standard_RSCL) 9 januari 2025