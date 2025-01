Drastische maatregelen met grote gevolgen voor fans na nieuwe pyro-incidenten? Lorin Parys reageert

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Antwerpse derby tussen Beerschot en Royal Antwerp FC blijft de gemoederen beroeren, niet alleen door de sportieve rivaliteit, maar ook door het gedrag van de supporters. Afgelopen weekend liep het opnieuw mis met pyrotechnisch materiaal en vuurpijlen die zelfs in de familietribune belandden.

De CEO van de Pro League, Lorin Parys, reageerde scherp en liet een mogelijke drastische maatregel doorschemeren: het weren van uitfans bij risicowedstrijden.

Tijdens de derby kwamen er opnieuw incidenten aan het licht, ondanks verstrengde maatregelen tegen pyrotechnisch materiaal. “We zagen hoe gevaarlijk het was zondag", aldus Parys. De Pro League heeft een systeem ingevoerd waarmee straffen voor wangedrag bijna overal zijn verdubbeld. Toch blijft er onvrede. "Ik zal pas tevreden zijn als er nul incidenten zijn in alle stadions" zei de CEO tegenover Sporza.

Om toekomstige problemen aan te pakken, werkt de Pro League aan innovatieve maatregelen. Een nieuw ticketsysteem moet bijvoorbeeld QR-codes pas activeren binnen een straal van 60 meter van het stadion. Daarnaast wordt samen met Binnenlandse Zaken en de Universiteit Gent onderzocht hoe biometrie, zoals Itsme, kan worden ingezet om de identiteit van supporters beter te controleren bij het betreden van stadions.

Een veelbesproken oplossing blijft echter het weren van uitfans bij risicowedstrijden. “Dat is voor ons altijd de laatste mogelijkheid", benadrukt Parys. Hij erkent dat een collectieve straf voor alle supporters, inclusief zij die zich voorbeeldig gedragen, verre van ideaal is. "Bovendien is het een beslissing die lokaal genomen moet worden, op basis van een risico-inschatting door de politie.” Toch erkent hij dat de maatregel steeds vaker ter sprake komt door herhaald wangedrag.

De frustratie bij de Pro League groeit, zo geeft Parys toe. "We zijn dit soort gedrag beu en blijven optreden om van elke match een aangename ervaring te maken." De Pro League blijft investeren in veiligheid en pleit voor een fijne voetbalervaring in alle Belgische stadions. Maar met de groeiende druk om incidenten te voorkomen, lijkt een verbod op uitfans niet langer een taboe.