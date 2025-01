Bij Anderlecht hopen ze volgende stap te zetten na droogte van acht jaar: "Maar we gaan ook niet liegen: het doet geen deugd"

Morgenavond ontvangt Anderlecht Antwerp in de heenwedstrijd van de halve finales van de Beker van België. Na acht jaar zonder trofee wordt het voor paars-wit een belangrijke confrontatie.

David Hubert heeft nood aan een zege na drie verlieswedstrijden op rij (Genk, Dender en Club Brugge). "De beker is altijd even belangrijk gebleven voor ons", stelt de trainer. "Het is een unieke kans op een prijs en een moment dat we moeten grijpen."

Hubert beseft ook dat het allemaal beter moet als ze de negatieve spiraal willen omkeren. "Daar moeten we eerlijk over zijn. Het was niet goed en het doet geen deugd, maar wat telt, is hoe we daarop reageren. Dit is een kans om onze rug te rechten en het geloof te herstellen."

Voor de 36-jarige Hubert heeft de Beker van België bovendien een persoonlijke betekenis. "Mijn eerste grote succes als speler was de bekerfinale met Genk. Het is een prachtige ervaring om zo'n finale te mogen spelen."

In eigen huis wil paars-wit morgenavond de best mogelijke uitgangspositie afdwingen voor de terugwedstrijd. "Zij hebben een ploeg met veel kwaliteiten, een goeie mix tussen jong talent en ervaren jongens die het verschil kunnen maken", benadrukt Hubert. "Met spelers als Vincent Janssen, Toby Alderweireld en Denis Odoi hebben zij heel wat ervaring en klasse in hun team."

De bekerfinale lonkt als een mogelijke kentering voor een club die snakt naar nieuw succes. Met de steun van het thuispubliek hoopt Anderlecht een stap dichter te komen bij het doorbreken van een lange droogte. "Het blijft een bijzondere competitie en een schitterende kans om geschiedenis te schrijven", besluit Hubert vastberaden.