De aanval van Union blinkt weer uit, maar is het afscheid van hun aanvallende troef onvermijdelijk?

Sinds Kévin Mirallas als aanvallerscoach bij Union aan de slag is, heeft het team zijn scorend vermogen herwonnen. Ondertussen zoekt ook zijn voormalige club, Everton naar iemand met dezelfde expertise.

Sinds eind oktober is Kévin Mirallas de coach van de aanvallers bij Union Saint-Gilloise. De voormalige Rode Duivel werd aangetrokken door Sébastien Pocognoli en zijn staff om de offensieve problemen van de club, die veel kansen miste, op te lossen.

Voor zijn komst had Union 16 doelpunten gescoord in 19 wedstrijden, met maar liefst negen wedstrijden zonder te scoren. Sinds Mirallas’ debuut, net voor de Belgische bekerwedstrijd tegen AS Eupen op 30 oktober, heeft de ploeg zijn doeltreffendheid teruggevonden.

Het Mirallas-effect werkt bij Union

De statistieken spreken voor zich: 29 doelpunten in 15 wedstrijden, vijf keer drie of meer doelpunten en slechts één wedstrijd zonder doelpunt, tegen Cercle Brugge. Union heeft zijn scorend vermogen herwonnen zonder grote veranderingen in hun aanpak.

De gok van Pocognoli blijkt succesvol, en Mirallas heeft het vertrouwen kunnen geven en de kleine details kunnen veranderen die het verschil maken. Zijn ervaring in de Premier League en bij de nationale ploeg heeft hem geholpen om zijn eerste uitdaging als coach met succes aan te gaan.

De Premier League en Everton

Kévin Mirallas bracht het grootste deel van zijn carrière door bij Everton, waar hij 186 officiële wedstrijden speelde. Hij werkte er samen met David Moyes, met wie hij altijd goed overweg kon. Moyes heeft onlangs de leiding weer overgenomen bij Everton, dat in de gevarenzone verkeert.

Everton’s scoringsprobleem

Ondanks een degelijke verdediging, met 26 tegendoelpunten in 20 wedstrijden, scoort Everton het minste van alle Premier League-teams: slechts 15 doelpunten. Alleen Southampton doet het slechter, met maar 13 doelpunten. Net als Union Saint-Gilloise kampt Everton met het probleem van kansen die niet benut worden.

Een mogelijke samenwerking?

Moyes zal een oplossing moeten vinden voor Everton’s scoringsproblemen. Als hij kijkt naar het succes van Mirallas bij Union, kan hij overwegen om de voormalige Rode Duivel in te schakelen. Mirallas heeft het uitstekend gedaan bij Union, maar een terugkeer naar Everton, waar hij al veel ervaring heeft, zou voor hem een droom kunnen zijn. Volgens onze informatie is Mirallas gelukkig bij Union, maar een samenwerking met Moyes zou moeilijk te weigeren zijn.