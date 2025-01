Is dit de erfenis van Tedesco? Van Der Elst noemt alle namen die nooit Rode Duivel mochten geweest zijn

De cijfers liegen er niet om. Domenico Tedesco heeft ontzettend veel willen experimenteren en riep een ongelofelijk aantal debutanten op bij de Rode Duivels.

Franky Van Der Elst vond dat het de voorbije weken bijzonder pijnlijk werd voor Domenico Tedesco. De Duitser werd straal genegeerd om de WK-loting bij te wonen.

Als dan ook nog eens te horen is dat Vincent Mannaert net Conceicao misliep als opvolger, dan moet dit wel binnenkomen. “In zekere zin is dit goed nieuws voor hem. Nu kan Tedesco ook verder. Alleen zijn geld moet hij nog krijgen”, zegt Franky Van Der Elst aan Het Nieuwsblad.

De grote erfenis van Tedesco zou wel eens kunnen zijn dat hij maar liefst 23 spelers voor het eerst opriep bij de Rode Duivels. “Er zijn jongens opgeroepen die geen international hadden mogen worden. Toch nu nog niet.”

Men denkt dan spontaan aan Norman Bassette bijvoorbeeld, maar Van Der Elst noemt heel wat namen. “Of Cyril Ngonge. Voor Koni De Winter, Jorne Spileers Arne Engels, Olivier Deman vond ik het ook vroeg. Of Duranville.”

“Geen slechte speler, hé. Duranville heeft wellicht de potentie om een heel goeie te worden. Maar hij had slechts een halfuur bij Dortmund gespeeld en mocht vervolgens twee keer invallen bij de nationale ploeg. Omdat hij goed getraind had. Tja, voor de Rode Duivels moet je wel klaar zijn”, gaat Van Der Elst verder.

Dat laatste was niet altijd het geval bij de debutanten. Al was het niet alleen dat wat niet om aan te zien was. “Plus, Lukaku en De Bruyne die dan niet meer kwamen voor de Nations League. In het begon toonde Tedesco zich heel streng, maar dat kon hij blijkbaar niet volhouden.”