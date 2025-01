Dankzij Ivan Leko hebben de Rouches hun DNA teruggevonden: "Dit is een ander Standard"

Standard doet het dit seizoen goed met de middelen die het heeft. De Rouches hebben eindelijk hun DNA teruggevonden, wat een persoonlijke overwinning is voor Ivan Leko.

Een primeur sinds meer dan 1.000 dagen. Zondag heeft Standard een overwinning behaald buitenshuis, op Sint-Truiden, nadat ze 1-0 achterstonden. Een teken van vooruitgang voor de Rouches die hun eerste 6 op 6 boekten dit seizoen.

"De laatste weken hebben de spelers een extra motivatie ontwikkeld. Ik heb echt genoten van deze twee weken, waarin we mooie dingen hebben laten zien en de juiste killersmentaliteit hebben getoond. De spelers hebben laten zien dat ze een groep vormen die kan vechten", vertelde Ivan Leko.

Dit is een groot verschil met de afgelopen jaren. Of het nu tijdens de play-offs was vorig seizoen, of zelfs vrij vaak in het recente verleden: uitgeleende of minder betrokken spelers vochten niet meer op het veld en toonden niet langer de dierbare mentaliteit van de club. Zodra ze achterkwamen (wat vrij vaak gebeurde), gaf het Luikse team over het algemeen te snel op. Nu is Standard een hecht en verenigd collectief, en dat is een persoonlijke overwinning voor de Kroatische trainer.

"Dit is een ander Standard, het Standard zoals het zou moeten zijn. Vorig jaar in de Europe Play-offs was het alles wat Standard niet zou moeten zijn, met spelers die er alleen voor zichzelf waren. De identiteit is onze grootste verandering."

"Hou je mond en speel: zo moet Standard evolueren en ik ben trots dat alle spelers dit accepteren. Ze houden van het afzien, we trainen hard en ze waarderen het. Iedereen is er om het team te helpen, ook de supporters, want ze zien het echte Standard."

Een jong Standard barst van de wil om het goed te doen. Stamnummer 16 heeft zijn DNA teruggevonden en wil voor een mirakel zorgen door de Champions' Play-offs te halen.