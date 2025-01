'De kassa rinkelt bij Antwerp: voor dit bedrag vertrekt Jacob Ondrejka'

Jacob Ondrejka zal vertrekken bij Antwerp. The Great Old mag rekenen op enkele miljoenen voor de winger.

Antwerp ziet een belangrijke speler vertrekken. Het nieuws werd nog niet officieel bevestigd, maar transferexpert Nicolo Schira is er zeker van: Jacob Ondrejka trekt naar Parma.

Dinsdagochtend raakte het nieuws bekend dat de winger dicht bij een transfer naar de Serie A stond. Uiteindelijk is het snel gegaan, zo blijkt.

Schira kwam niet veel later met het nieuws dat de deal rond is. Hij kent ook de details van de transfer: Ondrejka tekent een contract tot 2029.

Antwerp vangt 6 miljoen euro (plus 1,5 miljoen euro aan bonussen) voor de Zweed. In de zomer van 2023 betaalde The Great Old zelf nog anderhalf miljoen euro voor Ondrejka aan Elfsborg.

In totaal kwam hij 55 keer uit voor Antwerp. Hij deed de netten 12 keer trillen en gaf acht assists. Ook dit seizoen liet hij zijn waarde nog vaak zien.