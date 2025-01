"Trucje zo oud als de straat": Johan Boskamp haalt uit over ontslag van Wouter Vrancken

Wouter Vrancken is niet langer de trainer van KAA Gent. Daar toont Johan Boskamp maar weinig begrip voor.

Het was enigszins verwacht, maar toch was het ook schrikken voor veel analisten. Wouter Vrancken werd opzij geschoven bij KAA Gent. “Te gek voor woorden. Op sportief vlak toch. Hij stond zesde met een ploeg die grotendeels is samengesteld door Hein”, vertelt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg.

Aan de samenstelling van zijn team had Vrancken maar weinig te zeggen. “Op transfervlak had hij nauwelijks inspraak. Dan weet je dat er stront aan de knikker is.”

En dat hebben Baro en co goed uitgespeeld. “Als je inkomende transfers niet renderen, dan is het voor een voorzitter of technisch directeur altijd makkelijk om de schuld af te schuiven op je trainer. Dat trucje is zo oud als de straat.”

Na zijn vertrek bij KRC Genk is dit snel weer een nieuwe exit. “Voor hem is dit niet leuk. Maar geef mij maar een trainer met een sterke mening, iemand zoals Wouter, in plaats van eentje die danst naar de pijpen van zijn bestuur.”

Volgens de Nederlander komt alles wel weer goed met Vrancken. “Een goeie coach als hij komt wel weer op zijn pootjes terecht. Daar ben ik van overtuigd.”