Anderlecht wil bod verhogen voor talentvolle middenvelder, maar grote clubs mengen zich in de strijd

Anderlecht heeft interesse in Cedric Hatenboer, een 19-jarige middenvelder van Excelsior Rotterdam. RSCA zou al een bod van 1,5 miljoen euro hebben gedaan, maar Excelsior heeft dit afgewezen. Anderlecht is van plan om een nieuw, hoger bod uit te brengen, waarschijnlijk rond de 3 miljoen euro.

Zijn sterke prestaties in de Keuken Kampioen Divisie hebben de aandacht getrokken van grote clubs. Anderlecht heeft zijn interesse al kenbaar gemaakt, terwijl ook grootmachten zoals Feyenoord en PSV naar Hatenboer kijken.

Anderlecht lijkt in de beste positie om hem binnen te halen. Het eerste bod van 1,5 miljoen euro werd door Excelsior afgewezen, maar volgens berichten in de Nederlandse media zoals het Algemeen Dagblad is Anderlecht van plan om begin volgende week met een hoger bod te komen.

Anderlecht heeft al twee controleurs op het middenveld met Rits en Dendoncker, maar is op zoek naar een box-to-box middenvelder. Hatenboer zou goed in dit profiel passen, hoewel hij nog niet veel ervaring heeft op het hoogste niveau.

Excelsior wil Hatenboer graag behouden om de promotie naar de Eredivisie veilig te stellen. Anderlecht zou Hatenboer nu willen halen, maar mogelijk wordt de speler eerst door Excelsior gehuurd tot het einde van het seizoen.

Hatenboer zelf zegt klaar te zijn voor een stap hogerop. "Het is een droom dat zulke grote clubs interesse tonen, maar ik blijf me focussen op Excelsior en geniet van het voetballen", vertelde de Nederlander na de wedstrijd tegen ADO Den Haag.