Loopt de nieuwe Noa Lang al rond op de Belgische velden? "Als tegenstanders me uitfluiten, juich ik nog harder"

Keano 'Kiki' Vanrafelghem is een jonge speler met grote dromen en een opvallende persoonlijkheid. Hij brak door in de docureeks De Spor, maar wil nu vooral op het veld indruk maken. Zijn grote voorbeeld? Noa Lang.

Door zijn opvallende verschijning in De Spor kreeg Vanrafelghem al een zekere reputatie. “Soms toonde ik niet de beste versie van mezelf, zoals toen ik uit frustratie een kleedkamerdeur trapte", geeft hij toe in de Gazet van Antwerpen.

“Maar de mensen die me kennen, weten dat ik gewoon een vrolijke gast ben. Hasselt was een geweldige ervaring. Sam Kerkhofs en Rik Verheye hebben me echt geholpen om open te bloeien.”

Noa Lang als groot voorbeeld

Vanrafelghem trekt zich weinig aan van wat anderen over hem denken. “Krijg ik kritiek, dan laat ik mijn voeten spreken. Daarom is Noa Lang mijn grote voorbeeld. Hij blijft zichzelf, ook al vinden sommigen hem arrogant. Maar hij is een topspeler.”

Net als Lang houdt Vanrafelghem van muziek, vooral rap en hiphop. “Rappen zoals Noa? Daar moet ik nog op oefenen. Maar als ontgroening bij KV Mechelen wil ik best een nummer zingen.”

Vanrafelghem leeft net zoals Lang voor de sfeer in het stadion. “Supporters, of ze nu voor of tegen me zijn, geven me energie. Als tegenstanders me uitfluiten, juich ik nog harder na een goal.”