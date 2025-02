Matchwinnaar Standard met tranen in de ogen: "De afgelopen maanden waren heel zwaar"

Met een doelpunt in de 97e minuut zorgde Lazare Amani ervoor dat Standard zijn ongeslagen reeks uitbreidde naar vijf wedstrijden.

De wedstrijd zelf was weinig spectaculair, met lange ballen van Cercle Brugge en een Standard dat moeite had met de opbouw. "De coach wilde niet dat we te veel voetbalden, dat was niet de juiste aanpak tegen Dender", verklaarde Ibe Hautekiet.

Tot aan de laatste minuut bleef Standard op zoek naar een kans, maar die kwam er pas na een fout in de Brugse defensie. Amani twijfelde geen moment en haalde uit. “Ik hoorde Dennis (Ayensa) iets roepen, maar ik sloot mijn oren en schoot gewoon", vertelde de matchwinnaar.

Het doelpunt betekende veel voor Amani. Het was zijn eerste competitiegoal sinds mei 2023, toen hij nog voor Union scoorde… tegen Cercle Brugge. De emoties liepen hoog op. "Ik had dit moment al zo vaak in mijn hoofd voorgesteld. De afgelopen maanden waren zwaar, maar nu voel ik me eindelijk weer voetballer", zei hij met tranen in de ogen.

De afgelopen maanden waren moeilijk voor de middenvelder, die amper aan spelen toekwam bij Union. In de Europa League kwam hij zelfs geen enkele keer in actie. “Ik wist dat mijn kans zou komen, ook al moest ik maanden wachten. Misschien speel ik volgend seizoen wél een goed jaar bij Union en maak ik daarna een mooie transfer. Je weet maar nooit.”

Voorlopig wil Amani zich alleen richten op het heden. In de kleedkamer werd hij na zijn late treffer door zijn ploeggenoten uitgedaagd om wat losser te worden. “Ze proberen me uit mijn schulp te halen. Dit is een hechte groep, en dat is onze kracht", besloot hij.