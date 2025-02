Deal is rond: Cercle Brugge ziet sterkhouder plots vertrekken naar Ligue 1

Cercle Brugge gaat nog een Jonge Duivel verliezen. Kazeem Olaigbe vertrekt naar het Franse Stade Rennes.

Cercle Brugge ziet nog een talent vertrekken op de laatste dag van de wintermercato. Kazeem Olaigbe heeft zijn laatste wedstrijd voor de Vereniging gespeeld.

Dat meldt Het Nieuwsblad in ieder geval. De krant weet dat de Jonge Duivel naar het Franse Stade Rennes zal trekken, als definitieve transfer.

Afgelopen weekend kwam Olaigbe niet in actie tegen Standard, en nu lijken we dan ook te weten waarom. Hij tekende voor 4,5 seizoenen bij de Ligue 1-club. Een officiële aankondiging is er nog wel niet.

De Brusselaar startte zijn opleiding bij Anderlecht, maar kwam al snel bij Southampton terecht. In de eerste ploeg geraakte hij daar nooit.

Na enkele uitleenbeurten kwam hij uiteindelijk bij Cercle Brugge terecht. Hij speelde 60 wedstrijden voor de Vereniging, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en een assist.